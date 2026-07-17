KOSGEB, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zeka alanında büyümesini desteklemek amacıyla Yapay Zeka Kredi Programı’nı başlattı. İşletmelerin yapay zeka altyapı harcamalarının destekleneceği program kapsamında faizsiz kredilerde alt sınır 500 bin lira, üst sınırı ise 5 milyon lira olacak. Krediler 1 yıllık ödemesiz dönemin ardından 1 yıl içinde 3’er aylık dönemler halinde ödenecek. Yapay Zeka Kredisi kapsamında işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına blokeli aktarılan kredi tutarı serbest bırakılmadan önce işletmeden banka teminatı alınacak.

Teknogirişim Rozeti bulunan işletmelerin yararlanabileceği programla, yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama ve yapay zeka araçlarına erişim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca, yapay zeka geliştirme ve uygulama süreçlerinde kritik öneme sahip olan veri merkezi hizmetlerinin kullanımını kolaylaştıracak program ile teknoloji girişimlerinin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

KOSGEB Bilgi Sistemleri üzerinden 9 Temmuz’da başlayan başvurular, 31 Aralık 2026’ya kadar alınacak. Uygun bulunan işletmeler kredi kullanım işlemlerini GO Dijital Cüzdan uygulaması aracılığıyla yürütecek. Programa başvuracak işletmelerin; geçerli Teknogirişim Rozetine sahip olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif ve güncel işletme beyanına sahip olması gerekiyor.

Hangi alanda destek verilecek?

Yüksek performanslı işlem kaynakları (GPU, CPU, RAM),

Güvenli veri depolama hizmetleri,

Yapay zeka veri merkezi hizmetleri,

Yapay zeka araçları ve platform hizmetleri.

İşletmeler, KOSGEB ile protokol imzalayan veri merkezlerinden alacakları hizmetler için programdan yararlanabilecek.