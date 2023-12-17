Ay sonunu getirmekte zorluk çeken işçi gözlerini yeni yılda açıklanacak asgari ücret zammına çevirdi. Konuyla ilgili uzmanların yorumları yakından takip ediliyor.

6 aylık enflasyon verisi üzerinden hesaplanarak yapılacak artış için 16.000 TL ve 17.000 TL aralığı konuşulmaya devam ediliyor.

2024 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Öte yandan beklentinin %50'ye ulaşması yeni hesaplamaları da beraberinde getiriyor. Habertürk gazetesinde yazarlık yapan Ahmet Kıvanç asgari ücret tahminlerine yönelik %40 ve %50 rakamlarına yoğunlaşarak şu ifadeyi kullandı:

“%50 oranında artış yapıldığında 17.100 TL, %45 oranında artış yapıldığında 16.500 TL maaş ortaya çıkıyor. Yeni asgari ücret zammının 16.000 TL ile 17.000 TL arasında yoğunlaşacak gözüküyor.”

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni asgari ücretin belirlenebilmesi için kurul 11 Aralık tarihinde ilk kez toplandı. Gözler ikinci toplantıya çevrildi. Aralık ayı boyunca toplamda 4 farklı toplantı gerçekleştirilecek. Sonuncu toplantının ardından oy birliği ile kabul edilen asgari ücrete rakamı kamuoyuna duyurulacak.