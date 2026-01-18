Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında hasta beklentilerinin yıllar içinde değiştiğini belirten İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasemin Aydınlı, estetik cerrahide doğallık, fonksiyonellik ve kişiye özel planlamanın öne çıktığını söyledi.

Op. Dr. Aydınlı, son yıllardaki genel eğilimlere bakıldığında estetik cerrahide en sık yapılan işlemler arasında göz kapağı estetiği, liposuction, meme estetiği ve burun estetiğinin yer aldığını belirtti. Op. Dr. Aydınlı, "Rekonstrüktif cerrahide ise tümör sonrası onarımlar, el cerrahisi vakaları, meme kanseri sonrası rekonstrüksiyonlar ve travmaya bağlı yüz kemiklerinin onarımı öne çıkıyor" diye konuştu.

"Doğal görünüme yönelim artıyor"

Son yıllarda "yapılmış gibi durmayan" sonuçlara olan ilginin arttığını ifade eden Op. Dr. Aydınlı, "Hastalar artık aşırı müdahalelerden uzak, yüz ve vücutla uyumlu sonuçlar talep ediyor. Fonksiyonel fayda ile estetik kazanımın bir arada olması bekleniyor. Ayrıca daha kısa iyileşme süresi olan yöntemler de tercih ediliyor" dedi.

"Göz kapağı ve burun estetiği öne çıkıyor"

Yüz estetiğinde en sık tercih edilen cerrahi işlemlere değinen Op. Dr. Aydınlı, "Dünya genelinde göz kapağı estetiği ilk sıralarda yer alırken, Türkiye’de burun estetiği en sık yapılan yüz estetikleri arasında bulunuyor. Bunları yüze yağ enjeksiyonları ve yüz germe ameliyatları izliyor" şeklinde konuştu.

"Cerrahi ve ameliyatsız uygulamalar birlikte değerlendiriliyor"

Yüz gençleştirmede cerrahi ve medikal estetik uygulamaların yaşa göre planlandığını belirten Op. Dr. Aydınlı, "Daha genç yaş grubunda ameliyatsız uygulamalar öne çıkarken, ilerleyen yaşlarda cerrahi girişimler medikal uygulamalarla desteklenebiliyor. Ancak yalnızca dolgu ile yüz germe yaklaşımı artık daha sorgulanan bir yöntem haline geldi" dedi.

"Yüzle uyumlu burunlar isteniyor"

Burun estetiğinin özellikle Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatlardan biri olmaya devam ettiğini söyleyen Op. Dr. Aydınlı, "Ancak artık hastalar daha doğal, yüzle uyumlu burunlar talep ediyor. Aşırı kalkık veya abartılı burunlardan uzaklaşılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Liposuctionda amaç kilo kaybı değildir"

Liposuction ve karın germe ameliyatlarının hâlâ sık uygulanan işlemler arasında yer aldığını dile getiren Op. Dr. Aydınlı, şu bilgileri paylaştı: "Bu tür cerrahiler kilo verme amacı taşımaz. Amaç, vücut hatlarının daha dengeli ve uyumlu hale getirilmesidir. Kombine ameliyatlar artış gösterse de her hasta için uygun olmayabilir."

"Meme estetiğinde güncel yaklaşımlar"

Meme estetiğinde taleplerin değiştiğine dikkat çeken Op. Dr. Aydınlı, "Daha küçük, doğal görünümlü implantlar ya da yalnızca meme dikleştirme ameliyatlarına ilgi artıyor. Meme küçültme ameliyatlarında ise duruş bozukluğu ve sırt-boyun ağrıları önemli bir başvuru nedeni" diye konuştu.

Ameliyatsız estetik uygulamalara ilginin arttığını ancak beklentilerin daha gerçekçi hale geldiğini söyleyen Op. Dr. Aydınlı, "Botoks ya da benzeri işlemler cerrahinin alternatifi değildir. Her işlem, küçük de olsa tıbbi bir müdahaledir ve bu bilinçle değerlendirilmelidir" dedi.

"Gerçekçi beklenti tedavinin temelidir"

Gerçekçi olmayan beklentilerle gelen hastalara yaklaşımın önemine değinen Op. Dr. Aydınlı, "Hastayla şeffaf ve empatik bir iletişim kurulmalı, tıbbi sınırlar açıkça anlatılmalıdır. Güvenli ve etik sınırların dışına çıkan taleplerde işlem yapmamak en doğru yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.