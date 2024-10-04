Kocaeli Kitap Fuarı’nda tarihi çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.

"Savaşın ve Acının Edebiyatı" temalı kitap fuarında dünyada yaşanan zulme karşı seslerini yükselteceklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnsanların başına bombaların yağdığı, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalardaki isyanın yanında durduğumuzu, insanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımında en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, 14. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 5-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 10.30-21.00 arasında ziyarete açık olacak olan fuar, Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadır alanında yapılacak. "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temalı kitap fuarında bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Fuara 530 yayın evi, sahaf ve STK katılacak.

Kitap fuarı öncesinde bugün Cumhuriyet Bulvarı’ndaki tarihi çınar ağaçları kitaplarla süslendi. Ağaçlara asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından çok kısa sürede toplandı. 7’den 70’e çok sayıda kitapseverin katıldığı etkinlikte vatandaşlar sevdiği kitapları toplarken renkli görüntüler oluştu.

"Kitaba olan ilgi heyecan verici"

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ağaçlar kitap açtı ve vatandaşlarımız ilgiyle toplamaya başladı. Belki de Kocaeli’nin en keyifli etkinliklerinden bir tanesi bu. Kitaba olan ilgi heyecan verici. Bu sene 14. düzenliyoruz. Geçen yılda hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. İnşallah bu sene 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmayı başarırız diye ümit ediyorum. Tüm Kocaelilileri, çevre illerdeki tüm kitapseverleri bu kitap fuarını ziyarete davet ediyorum" diye konuştu.

"Kültür faaliyeti dünyayı daha iyi bir yer haline getirme durumudur"

Kitap fuarının temasından bahseden Başkan Büyükakın, "Şiir isyanı, duruşu anlatmıyorsa ya da roman bunu beceremiyorsa ne işe yarar diye sorgulanır ya, biraz da oradan bakarak dünyada özellikle son yıllarda yaşanan zulümleri de dikkate alarak "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasını bu sene seçtik. Bir yanda Gazze’de yaşanan zulüm, çevre ülkelere yayılmakta olan zulüm, dünyanın gözleri önünde, dünyanın kabul etmiş olduğu tüm değerlere karşı yürütülmekte olan saldırı dikkate alındığında kitapseverlerin belki de üzerinde en çok durması gereken hususlardan bir tanesi bu. Belki de bu faaliyetler ancak o zaman anlam kazanıyor. Çünkü esasen kültür faaliyeti dünyayı daha iyi bir yer haline getirme durumudur" şeklinde konuştu.

"İsyanın edebiyatı üzerine bir temanın ortaya konmuş olması çok anlamlı"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Daha önceki yıllarda Ukrayna Rusya Savaşı’nda başlayan ve her zaman olduğu gibi en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğü bu tür şiddet olaylarında insan hakları ihlallerinde birilerinin sesini çıkartması gerekiyor. Bu manada en büyük görev belki de aydınlara düşüyor. İnsanlığın bugüne kadar üretmiş olduğu tüm değerleri yeniden hatırlatmaları, çok güçlü şekilde seslendirmeleri gerekiyor. O zaman şiire de romana da edebiyatın tüm alanlarına her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O manada isyanın edebiyatı üzerine bir temanın ortaya konmuş olması çok daha anlamlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız"

Dünyanın dört bir yanından isyan edebiyatının örneklerinin kitaplaştırdıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu kitap 14. Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşmuş olacak. İnşallah bu kitap fuarından dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta olan zulmede bir ses yükseltilmiş olacak. Sözümüzü yükseltmiş olacağız. İnsanların başına bombaların yağdığı, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalardaki isyanın yanında durduğumuzu, insanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız" dedi.

"Daha önce okumadığım kitapları topladım, çok mutluyum"

Sevdiği kitapları toplayan İrem Gül, “Saat 07.30’da buradaydık. Ağaların hepsinde kitaplar asılıydı. Okuma kültürünün bu kadar yaygınlaşması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir adım atması şehrimiz için çok güzel. Daha önce istediğim ve okumadığım kitapları topladım, çok mutluyum" diye konuştu.

"Gençlerin kitaba ve okumaya daha da özen göstermesi için bu tür etkinliklerin çoğalması gerekiyor"

Çocuğuyla kitap toplamaya gelen Şaban Gülay, "Yapılan bu etkinlik çocuklar ve gençlik için çok güzel bir gelenek. Gençlerin kitaba ve okumaya daha da özen göstermesi için bu tür etkinliklerin çoğalması gerekiyor" şeklinde konuştu.

5. sınıf öğrencisi Muhammed Ensar Gülay ise "6-7 tane kitap topladım. Kitap okumayı çok seviyorum. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.