Bursa'da yaşanan bir olayda, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup genç, trafiği kapatıp halay çekerek yüzlerce kişiyi mağdur etti. Görüntüler, mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

Arkadaşlarının asker eğlencesi için toplanan kalabalık grup, cadde üzerine geçerek halay çekmeye başladı. Ancak çevredekilerin uyarılarına ve trafikteki sürücülerin tepkilerine aldırış etmeden ilerlemeye devam ettiler. Bu tutumlarıyla hem trafik akışını olumsuz etkilediler hem de bir halk otobüsünün geçişine izin vermedi.

O anlar, mahalle sakinleri tarafından kaydedilen bir kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve haber olması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, yolun trafiğe kapatılmasına neden olan araç sürücülerinin plakalarını tespit ederek ceza yazdı. Bu cezalarla birlikte gençlerin yaptığı bu eğlence, yasadışı ve toplumda hoş karşılanmayan bir olay olarak değerlendirildi.

Toplumda hoşgörü ve saygı çerçevesinde kutlanması gereken asker eğlencesinin, böyle tehlikeli ve rahatsız edici bir şekilde gerçekleştirilmesi tepkilere neden oldu. Yetkililer, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlemler alacağını belirtti.

Olayın yankıları devam ederken, kamuoyu da benzer durumların yaşanmaması ve trafik düzeninin bozulmaması için duyarlılık gösterilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. Toplumun refahı ve güvenliği için her bireyin sorumluluklarını yerine getirmesi ve toplum kurallarına uyması önem arz etmektedir.