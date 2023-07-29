Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii'nde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Camide Kuran kursuna katılan 2 çocuğun, teneffüs sırasında bilgisayarı çalmaya çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kuran-ı Kerim öğrenmeye gelen çocuklar teneffüs için dışarıya çıktığında, bu fırsattan yararlanmak isteyen 2 çocuk öğretmenin laptop çantasına doğru hareket etti. Çantayı karıştırmaya başlayan çocuklardan biri, laptopu pantolonunun içine gizlemeye çalıştı ancak tereddüt ederek geri bıraktı. Ancak diğer çocuk, uygun zamanı kollayarak çantadan laptopu alıp göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden dışarı çıktı.

Öğretmen, bilgisayarının çalındığını fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi ve olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntülerle olayı incelemeye başladı.

Şu an itibarıyla bilgisayar çalan çocukların kimlikleri henüz tespit edilememiş durumda. Ancak polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat çalışmalarına devam ediyor.

Bu tür olayların yaşanmasının üzücü olduğunu belirtmek gerekir. Kuran kurslarının ve camilerin güvenliği için ek önlemler alınması ve çocukların daha iyi denetlenmesi önemlidir. Olayın aydınlatılması için polis tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.