Milli Savunma Bakanlığı, merakla beklenen askerlik yerlerinin belirlendiğini duyurarak yedek subay, astsubay adayları ve erler için sınıflandırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 dönemlerinde silahaltına alınacak asker adayları için heyecan dolu süreç başlamış oldu.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin hangi birliklerde görev yapacaklarına dair sonuçların artık askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden erişime açıldığı belirtildi. Adaylar, askerlik şubelerine bizzat başvurarak veya e-Devlet platformuna giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.