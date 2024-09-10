ASKON Kayseri Şubesi'nin olağan genel kurulu geniş katılımla tamamlandı. Tek aday olarak seçimlere giren İlker Barlı üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Başkan vekilliklerine ise Mehmet Akif Say, Fikret Özdin, Hazar Aksoy ve Vehbi Dilbaz geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan İlker Barlı, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, " Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri şubesi olarak, iş dünyasında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üyelerimizle birlikte, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimi için elimizden geleni yapacağız. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni dönemde güçlü iş birlikleri ve projelerle Kayseri’nin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Barlı, "ASKON, iş dünyasını desteklemeye ve sanayi-iş dünyasında önemli hizmetlerle imza atmaya devam edecek. Birlikte başaracağımız daha çok hedef var" ifadelerini kullandı.