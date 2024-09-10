Geleceğin modern İnegöl’ünü inşa ederken şehrin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda kendi kaynaklarının yanı sıra alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan dış kaynak desteği de sağlayan İnegöl Belediyesi, geride kalan dönemde 166 milyon TL kaynak üretti. Bu kaynak, farklı alanlarda İnegöl halkına hizmet olarak yansıdı.

Gelecek 5 yılın planlamalarını sürdüren İnegöl Belediyesi’nin geride kalan dönemde elde ettiği mali başarı dikkat çekti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından 5 yıllık yol haritasını belirleyen İnegöl Belediyesi, plan ve programları ışığında projelerini hayata geçirmek üzere o dönem pek çok adım attı. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan projelerine dair ön fizibilite, fizibilite, projelendirme çalışmaları, master planlar, üst ölçekli analizler gibi birçok akademik paydaşlı çalışma gerçekleştirildi. Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç öncelik sıralamasına göre kısa, orta ve uzun vade şeklinde projelerini planlayarak yatırım programlarını oluşturan İnegöl Belediyesi, bu programlar doğrultusunda da alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler kurarak çeşitli destekler elde etti. Kültür sanat çalışmalarından, tarımsal çalışmalara, kompleks spor merkezlerine kadar birçok alanda dış kaynak desteği sağladığı görüldü.

Yalın belediyecilik uygulamasıyla 70 milyon TL tasarruf sağlandı

Halihazırda ülke genelinde bulunan 1391 Belediye içerisinde mali kaynak yönetimi ve stratejik yönetim performansı ile listenin ilk sıralarında yer alan İnegöl Belediyesi, kaynaklarını mali disiplin içerisinde verimli kullanmaya azami gayret sarf ediyor. Her yıl gerçekleştirilen bütçe planları doğrultusunda bütçenin sermaye/yatırım odaklı planlanıyor oluşu kaynak yönetiminde vatandaşın önceliklendirildiğinin göstergelerinden biri olurken, 2020 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik çalışmaları ile çeşitli alanlarda hayata geçirdiği verimlilik analizleri ve uygulamaları neticesinde de İnegöl Belediyesi geride kalan 3 yılda 70 milyon TL muhtemel giderin önüne geçmeyi başardı.

Dış kaynaklardan 166 milyon TL kaynak üretildi

Her alanda iyileştirme, verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi’nin şehrin hızla artan nüfusu ve artan ihtiyaçlarına nitelikli cevap verebilmek adına 2020-2024 Stratejik Planı döneminde başta Bakanlıklar olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı proje odaklı çalışmalar neticesinde 166 milyon TL kaynak ürettiği açıklandı.

İhtiyaç ve önceliklerimizi paydaşlarımızla belirliyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban; “Şehrimiz iktisadi gücü ve potansiyeli, stratejik konumu, marka değerleri ve sahip olduğu birçok katma değerli unsurla hızla gelişmeye devam etmektedir. Takdir edersiniz ki bu hızlı değişim ve dönüşüm süreci, birçok ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bizler ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi kendimiz belirlemiyoruz. Her zaman paydaşlarımızın görüşlerini aldığımız platformlarımız marifetiyle bu ihtiyaç havuzunu oluşturuyoruz. Biliyorsunuz ki şehrimize sorumluluk alanları odaklı farklı kurum ve kuruluşlar hizmet ediyor. Yönetsel alanda şehrimiz özelinde sorumlulukları en az bizim kadar çok olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile de ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi paylaşıyoruz. Kendilerinden yatırım programlarında İnegöl’ü özel bir noktada konumlandırmaları gerektiğini sıklıkla talep ediyoruz” dedi.

AB ve dış ilişkiler ofisi kuruluyor

Kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Kaynaklarımız sınırlı. Sınırlı kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Görev emanetimi teslim aldığımız günden bugüne hamd olsun mali disiplinden bir an olsun ayrı durmadık. Her alanda tasarruf her alanda verimlilik ilkesi ile hareket ettik. Hamd olsun doğru planlama ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi darlıktan minimum etkilenerek gelir üretme yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yatırım planlarımızı ve projelerimizi sık sık Bakanlıklar başta olmak üzere çeşitli fon sağlayıcı kurumlarla paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız 5 yılda elde ettiğimiz 166 milyon TL bu çabamızın çıktılarından sadece bir tanesi. Yeni 5 yıllık plan dönemimiz 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak olup bu döneme dair dış kaynaklardan daha etkin yararlanabilmemiz adına AB ve Dış İlişkiler Ofisimizi aktif ediyoruz. Ofisimize alanında uzman iki arkadaşımızı istihdam ederek gerek yurt içi gerekse yurt dışı çağrılarını düzenli takip edecek, yatırım planlarımız doğrultusunda uygun çağrılara başvurular gerçekleştireceğiz. Yeni dönemimizde şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik alternatif gelir üretme iştahımızı daha da artırdığımızı ifade eder, bu süreçte katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.”