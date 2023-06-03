TÜİK, 2023’ün ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 4 büyüdü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi, 2022'nin son çeyreğine göre ise yüzde 0,3 büyüdü.

SEKTÖRLER BAZINDA BÜYÜMEDE HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2. ve 3. çeyrek büyümelerimizde aslan payı turizme, turizmde de kruvaziyer ve deniz turizmine ait olacaktır. Uyuyan devi uyandırmalıyız. Deniz turizmindeki avantajları doğru kullanmalıyız. 3 tarafı denizlerle çevrili, kadim Anadolu topraklarının cömertliğini verimli kullanmalıyız. Denizcilik bakanlığı derhal kurulmalıdır. Denize karadan bakmamalıyız. Denizin daha çok içinde, hatta en derininde yer almalıyız” dedi.