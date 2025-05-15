Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme sürecinin yeniden başladığını vurgulayan Şimşek, atılan adımların meyvelerini verdiğini dile getirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdi. Böylece yılın ilk dört ayında bütçe açığı toplamda 885,5 milyar TL’ye ulaştı.

Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre ise toplam rezerv varlıkları bir haftalık süreçte yüzde 4,2 oranında artarak 144,3 milyar dolara çıktı. Brüt rezervlerdeki artış 5,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, yabancı para cinsi mevduat talebindeki azalma ile birlikte ülke risk priminde de düşüş yaşandığını aktardı. Küresel belirsizliklerin azalması, finansal göstergelerdeki iyileşme ve iç talebin ılımlı seyriyle dezenflasyon sürecine katkı sağlandığını belirten Şimşek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.