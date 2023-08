Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray’da öğrencilerin barınma sorunu olmadığını ve isteyen her öğrencinin yurtlarda yer bulabileceğini belirtti.AKSARAY (İGFA) - Türkiye’de hemen her üniversitede yurt bulmak, öğrenciler ve ailelerinin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray’da öğrencilerin barınma sorunu olmadığını ve isteyen her öğrencinin yurtlarda yer bulabileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz’da tercih işlemleri başladı. Süreç 8 Ağustos’ta sona erecek. Öğrenciler ve aileler, tercihleri yaparken pek çok kritere dikkat ediyorlar. Türkiye’nin pek çok yerinde öğrencilerin karşılaştığı ilk sorun barınma…

Aksaray’da öğrencilerin barınma sorununu çözdüklerinin altını çizen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, tüm adayları Aksaray’a davet etti. ASÜ’nün, öğrencilerin barınma problemi yaşamayacağı en ideal üniversitelerden birisi olduğunu söyleyen Rektör Arıbaş, şehirde dokuz adet öğrenci yurdu bulunduğunu belirtti.

Kız öğrenciler için 5 bin 472, erkek öğrenciler için 3 bin 87 olmak üzere, toplam yurt kapasitesinin 8 bin 559 olduğunu dile getiren Prof. Arıbaş, “ASÜ, öğrenciler için barınma probleminin olmadığı bir üniversite. Yurtların önemli bir bölümü kampüs civarında. Bunun yanı sıra kampüsün şehir merkezine uzaklığı yedi kilometre ve ulaşım konusunda da bir problem yok” dedi. Kampüs içinde öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal donatıların aktif halde olduğunu da belirten ASÜ Rektörü, “Yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, akıllı bisiklet istasyonları, cami, kütüphane, sosyal yaşam merkezi, dinlenme alanları, yemekhane… Tüm imkânlar öğrencilerimizin hizmetinde” dedi.

Rektör Alpay Arıbaş, tercih dönemlerinin kritik öneme haiz olduğunu vurguladı ve bu süreçte tüm adaylara başarılar diledi.