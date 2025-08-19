Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenin de konuşan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Kemal Aydın, “Kafkasspor olarak her zaman mücadele ruhu yüksek ve kaliteli futbolcuları bünyemize katmaya özen gösteriyoruz. Tahsin kardeşimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem karakteri hem de yeteneğiyle takımımıza güç katacak. Bu transferin hem Kafkasspor’a hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Tahsin Hacımustafaoğlu ise, “Kafkasspor gibi köklü ve hedefleri olan bir kulübe transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvenen herkese sahada en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi arzuluyorum” diye konuştu.