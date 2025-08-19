Nilüfer Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Nilüfer Nikahevi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kulüp Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ve kulüp üyeleri katılım sağladı.

Divan Kurulu Başkanlığına Orkan Akyürek, üyeliklere ise Doğuş Bilgin ve Kenan Daştan seçildi. Genel kurulda, çeşitli mevzuat değişiklikleri oylanırken, yönetim kurulunun daha verimli çalışabilmesi amacıyla üye sayısının 15’ten 9’a indirilmesi kararı alındı.

“DAHA FAZLA GENCİ SPORLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Genel kurulda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün başarılı bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kulübün temel amacının daha fazla çocuğu ve genci sporla buluşturmak olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bizim asıl amacımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine sporculuk ruhunu ve fair-play’i öğrenmeleri. Bize düşen görev de çocuklarımızı tesislerimizde ağırlayıp, ilgi duydukları spor dallarıyla ilgili ortamlar yaratarak sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Bu bir emek ve gönüllülük işi. Bu yüzden kulübümüzü desteklemeye devam ediyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızın da daha fazla gayret göstermesi gerekiyor” dedi.

DAHA VERİMLİ YAPILANMA

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise yönetim kurulundaki üye sayısının fazla olmasının verimlilik sorunlarına yol açtığını belirtti. Or, “Bu sayıyı daha çalışılabilir bir seviyeye düşürmek ve mevzuat değişikliklerini hayata geçirmek için olağanüstü genel kurul kararı aldık. Bir yıldır birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Edindiğimiz tecrübelerle bu sezona daha ciddi hazırlandık” diye konuştu. Or, konuşmasında kadın voleybol, erkek hentbol ve amatör branşlardaki yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda, Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.

Yeni yönetim kurulu, Muharrem Or başkanlığında İlker Mehmet Şener, Gülver Deniz, Orkan Akyürek, Ekrem Erk, Adalet Yılmaz, Doğuş Bilgin, Olcay Keskin ve Fikret Ocakoğlu’ndan oluştu.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Mehtap Esen, Ali Sezgin ve Demirhan Aslan seçilirken, Disiplin Kurulu asil üyeliklerine ise Berna Hacer Bilici, Gökçe Güney ve Resul Tarman getirildi.