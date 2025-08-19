Nilüfer Belediyesi, Bursa ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasında büyük emek harcayan personelini unutmadı. Yangın bölgelerinde gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan 48 belediye personeli için Nilüfer Barış Meclisi'nde özel bir teşekkür töreni düzenlendi. Törende, yangınla mücadelede gösterdikleri fedakarlık nedeniyle personele teşekkür belgeleri Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından takdim edildi.

Törene Başkan Şadi Özdemir’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Zerrin Güleş, Şirin Arıbaş ve Emre Karagöz de katıldı.

Konuşmasında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda yüz binlerce dönüm ormanın yok olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, ilçe belediyelerinin yangın söndürme görevi olmamasına rağmen bu tür afetlerde ortaya konan dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşları da anan Özdemir, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Nilüfer Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerde çalışan personeller ve Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin yangınlarla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Nerede bir yangın olursa arkadaşlarımız oraya destek olmaya gidiyor. Özellikle Bursa’daki yangınlarda arkadaşlarımız çok büyük gayret gösterdi. Yeri geldiğinde uyumadan çalıştılar. Yangınlarla mücadelede emek ve zaman harcamış, uykusuz kalıp, son nefesine kadar mücadele eden arkadaşlarımıza Nilüfer Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz mücadele için sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından orman yangınlarında görev yapan Nilüfer Belediyesi personelini tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.