Bireylerin, sosyal konularda farkındalıklarını artırmak ve bilgilerini genişletmek için Ataşehir Belediyesi ilçede yaşayan yetişkinlere yönelik eğitimler ve seminerler sunuyor. Başlatılan proje kapsamında; “Kadının İnsan Hakları” ve “Kadın Sağlığı” konularında uzun süreli eğitimler ve altı farklı konuda seminerler verilecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hayatlarına ufak dokunuşlar yaparak, sağlam bir gelecek inşa etmelerine imkan sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında; “Kadının İnsan Hakları” ve “Kadın Sağlığı” konularında uzun süreli eğitimler verilecek. Eğitimler dışında ayrıca; Flört Şiddeti, Çocuğun Bedensel Söz Hakkı, Bağımlılık, Akran Zorbalığı, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Cinsiyet konularında da altı farklı seminer düzenlenecek.

Kadın hakları ve sağlığı konularında eğitim verilecek

Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHEP) kapsamında, kadınlar 16 hafta boyunca haftada bir kez, yarım gün bir araya gelecekler. Bu eğitimlerde; kadınların, özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmelerine, hak ihlallerini önleyebilmelerine ve kendi ihtiyaçları çerçevesinde örgütlenme becerisi kazanabilmelerine katkı sağlayacak bilgiler paylaşılacak.

Kadın Sağlığı Eğitimi Programı (KSEP) kapsamında ise; kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması hedefleniyor. 18-49 yaş aralığındaki kadınları kapsayan program; her biri 90 dakika süren 13 eğitim modülünden oluşacak.

Gençlere “Flört Şiddeti” anlatılacak

Seminer programı içerinde yer alan Flört Şiddeti Semineri’nde, genç yetişkinlerin sosyal ve romantik ilişkilerinde karşılaşabileceği önemli bir soruna değinilecek. Özellikle 16 - 22 yaş arasındaki gençlerin katılımını hedef alan bu seminerde; flört şiddetinin tanımı, türleri ve işaretleri anlatılacak. Ayrıca bireylerin; sağlıklı ilişkiler kurmayı, sınır koymayı ve şiddeti tanımayı öğrenmelerine yardımcı olunacak.

Ebeveynlere yönelik düzenlenecek Çocuğun Bedensel Söz Hakkı Semineri’nde, yetişkinler olarak “Çocuğa yönelik istismarın önlenmesine dair neler yapılabilir” üzerine konuşulacak. Cinsel istismarın önlenmesi ve çocukların bedensel söz haklarının toplumda fark edilmesi amacıyla düzenlenen seminer çalışması, yaklaşık 50 dakika sürecek.

Seminer programı kapsamında ayrıca; Bağımlılık, Akran Zorbalığı, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Cinsiyet konularında da seminerler verilecek.

Kayıt olmak ve detaylı bilgi için Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Kaizen Akademi’ye başvurular gerçekleştirilebilir.