İlçeye değer katacak yeni projeler için çalışmalarına aralıksız devam eden Ataşehir Belediyesi, 12 yeni proje için gün sayıyor. Yakın zamanda açılışı yapılacak projeler arasında; Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi, Atatürk Mahallesi Tıp Merkezi, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, Duyu Bütünleme Merkezi, Ata Akademi, Örnek Mahallesi Kent Lokantası ve iki yeni Ata Kafe bulunuyor. Yeni Ata Kafelerden biri Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi içerisinde, diğeri ise Neşet Ertaş Kültürevi’nde hizmet verecek. Ataşehir Belediyesi, farklı alanlarda vatandaşlara hizmet sunacak bu yeni merkez ve tesislerle ilçenin sosyal, kültürel ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Yeni bakımevleri ile bin çocuğa hizmet verilecek

"Akıllı Belediyecilik" sloganı ile yeni dönemde projelerini şekillendirip hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, son olarak Ferhatpaşa Mahallesi’nde eğitim ve sağlık alanında ilçe halkına hizmet verecek Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi’nin açılışını gerçekleştirirken, aynı zamanda Ekolojik Gündüz Çocuk Bakımevi’nin de temelini attı. Yeni tıp merkezinde, "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği", "Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği", "Acil Servis" ve "Psikolojik Danışmanlık Servisi" gibi alanlarda hizmet sunulurken; bin 70 metrekare alan üzerine kurulacak ve içerisinde 300 metrekarelik hobi bahçesi de bulunacak. 6 sınıflı doğa dostu çocuk gündüz bakımevinde ise 160 çocuğa eğitim verilecek. Yağmur suyu toplama sarnıcı ve güneş enerjisi panelleriyle ekolojik bir yapıya sahip olacak bakımevinde, çocuklar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecek. Dört gündüz bakımeviyle hizmet veren Ataşehir Belediyesi, yeni açılacak gündüz bakımevleriyle kapasitesini de yakın vadede bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyor.

Öğrencilere beslenme paketi, kırtasiye ve eğitim desteği verilecek

Okulların açılmasına sayılı günler kala ilçe genelindeki okulların temizliğini gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrenciler için de kırtasiye yardımı ve eğitim süresi boyunca beslenme paketi dağıtımına hazırlanıyor. Talep olması halinde, öğrencilerin sağlıklı suya ulaşımını kolaylaştırmak için okullara su arıtma cihazı kurulumu da sağlayan Ataşehir Belediyesi, yine ücretsiz çamaşırhane hizmeti ile de öğrencilere tam destek oluyor. Eğitimde fırsat eşitliği için hazırlık kursları, danışmanlık ve destek eğitimleri sunan Ataşehir Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan 2 bin öğrenciye de dijital eğitim desteği sağlamaya hazırlanıyor.

"Ataşehir’i birlikte inşa ediyoruz"

Daha yaşanabilir bir Ataşehir oluşturmak için, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik adil ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Tüm hizmetlerimizi, komşularımızın ihtiyaçlarını dinleyerek ve birlikte karar vererek hayata geçiriyoruz. Dayanışmayı büyüterek, özellikle eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere fırsat eşitliğini sağlayarak, ilçemizdeki yaşam kalitesini artıran adımlarla, daha mutlu bir Ataşehir için çalışmaya ve projeler üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.