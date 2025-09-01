

Olay saat 22.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Şebboy caddesinde faaliyet gösteren bir tekel büfesinde meydana geldi. 16 BCV 775 plakalı otomobil ile işyerinin önüne gelen Serkan A.(34) işyerinde bulunan işletme sahibi Uğur T.(35)'ye ateş etti. Mermilerden 2'si Uğur T.'nin 2 bacağına isabet etti. Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serkan A.(34) Ve aracı kullanan G.T.'yi(23) yakaladılar. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Serkan A. mahkemece tutuklanırken, G.T. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

