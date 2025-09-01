MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dalaman Kitap Günleri, Cumhuriyet Meydanı’nda 9 gün boyunca binlerce kitapseveri ağırladı. Etkinlikler kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletileri, açık hava sinema gösterimi, bilgi yarışmaları, tiyatro gösterimi ve konserler düzenlendi.

YAZARLAR, GAZETECİLER VE SANATÇILAR OKURLARLA BULUŞTU

Ahmet Ümit, Sunay Akın, Pelin Batu, Şükrü Erbaş gibi usta kalemlerin yanı sıra genç yazarlar da okurlarıyla bir araya geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Timur Soykan, Deniz Zeyrek, Mine Kırıkkanat ve Müfit Can Saçıntı güncel konular üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Etkinliklere CHP ve TİP milletvekilleri de katılarak Dalaman halkıyla buluştu.

FİNALDE TÜRKÜLER, COŞKUDA ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarıyla taçlanan Kitap Günleri, hem kültürel hem milli bir coşkuya sahne oldu. Son gün söyleşilerinde Mustafa Balbay, Gökhan Günaydın, Uğur Dündar ve Atilla Köprülüoğlu yer aldı. Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar ise seslendirdiği türkülerle geceyi renklendirdi.

BAŞKAN DURMUŞ: “DALAMAN ARTIK BİR KÜLTÜR VE FESTİVAL KENTİ”

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Kitap Günlerimiz artık ilçemizin geleneksel kültür etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yıl da binlerce vatandaşımızı kitaplarla, yazarlarla ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.