Ataşehir TEM Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 DA 355 plakalı Honda marka otomobil, sol şeritte seyir halindeyken aniden yavaşlayınca arkadan gelen 4 araç duramayıp birbirine çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen sol şeritte seyir eden A.A. hakimiyetindeki 34 GLS 475 plakalı BMW marka araç da, kaza yapan araçlardan 34 LB 2202 plakalı Volvo marka araca çarptı. Kazada çoğu aracın motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, 34 LB 2202 plakalı aracın içinde bulunan Ş.O. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.