Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Uçan bir martı önce aydınlatma direğine sonra da seyir halindeki bir otobüse çarparak yere düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, martıyı yolun kenarına çekti. Durumu gören diğer vatandaşlar da etrafta toplandı. Bu sırada bir kadın yerde hareketsiz yatan martıya kalp masajı yapmaya başladı. Kısa süreli müdahale sonucu martının yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Kalp masajı yapan kadın, martıyı alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA