Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77195. Sokak'ta Furkan Vakfı'na ait kız yurdunun ardiye bölümünde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangını ekipler kısa sürede söndürürken, yurtta kalan kız öğrenciler tahliye edildi. Yangında binada hasar oluşurken, polis inceleme başlattı.
Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA