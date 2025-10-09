BUSKİ Müdürlüğü kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fevziye-Elmaçayır mahallelerindeki 3 kaynak ile Çeltikçi, Alibeyköy, Akhisar, Yenice ve Kulaca mahallelerinde açılan su kuyuları, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri besliyor.

İnegöl'de şehir merkezinde günde 50 bin m3, kırsal mahallerde ise günde 25 bin m3 su kullanımı gerçekleşiyor. Ancak alınan bilgilere İnegöl'de su kesintilerine neden olacak bir durum henüz tespit edilemedi. İnegöl'ün su zengini olduğu, kuraklığa bağlı azalmalar tespit edilse bile su kesintilerine neden olacak bir durumun olmadığı görüldü. Bu arada DSİ tarafından yapımı devam eden Hocaköy barajında İnegöl'ün 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yeni bir kaynak oluşturulduğu da belirtildi. Hocaköy barajının da tamamlanması ile birlikte su konusunda Bursa'nın en şanlı bölgesi İnegöl olacak.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ