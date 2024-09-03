Ataşehir’de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki MOBESE direğine çarptı. Kazada şans eseri kimse zarar görmezken, çarpmanın etkisiyle MOBESE direği eğildi.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi, Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, E.K. hakimiyetindeki 34 YK 9553 plakalı kapalı kasa kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun ortasındaki MOBESE direğine çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, şans eseri eğilen MOBESE direği cadde üzerindeki seyir halinde olan araçların üzerine düşmedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.