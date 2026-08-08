Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Hamitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.