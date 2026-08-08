Edinilen bilgiye göre, yangın Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi kırsalında bulunan otluk ve anız alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otluk ve çalılık alana yayıldı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanlık alanın dışında çıkan yangında anız, otluk alan ve çalıların zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.