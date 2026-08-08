Ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin büyüme ihtimaline karşı tedbir amacıyla bir helikopter de bölgeye yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle tedirgin olurken, güvenlik güçleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Bazı bölgelerde alevlerin tarım arazilerine de sıçradığı görüldü.

Makilik alanda çıkan yangın, bölgedeki bir fabrikaya ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.