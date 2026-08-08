Emeklilik başvurusu sonrasında maaşın geç bağlanması nedeniyle biriken ödemelere faiz işletilip işletilemeyeceği konusunda Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK’nın gecikmeli maaş bağlama işlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeyle faiz başlangıç tarihini ve uygulanacak yasal çerçeveyi netleştirdi.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde yer verdiği bu kararı "Adalet yavaş işler ama yerini bulur" sözleriyle değerlendirdi.

Dava Süreci Nasıl Gelişti?

Davacı sigortalı, 13 Temmuz 2018’den itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının belirlenmesini ve ödenmeyen maaşlarının, hak ediş tarihlerinden başlayacak şekilde bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle SGK’dan tahsil edilmesini istedi. SGK tarafı ise başvuru tarihinde emeklilik koşullarının yerine getirilmediğini öne sürerek davanın reddini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi: Davacının 1 Ekim 2018'den itibaren aylığa hak kazandığına ve 01.10.2018 - 01.04.2019 tarihleri arasında eksik ödenen 7.000 TL’nin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

İstinaf Aşaması: SGK’nın eksik inceleme gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvuruyu esastan reddetti.

Yargıtay Alt Mahkeme Kararlarını Bozdu: İşte Bulunan 3 Hata

Dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, hem yerel mahkemenin hem de istinaf mahkemesinin kararını hatalı bularak bozdu. Yargıtay’ın tespit ettiği 3 kritik hata şu şekilde sıralandı:

1. Kuruma Sorulmadan Bilirkişi Raporu Alınamaz: Miktar belirtilmeden açılan davada mahkemenin SGK’ya sormadan doğrudan bilirkişi raporu ile aylık miktarını belirlemesi usule aykırı bulundu.

2. Aylık Kesinti Tarihi Hatalı Belirlendi: Sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığı için değerlendirmenin 01.10.2018 - 01.05.2019 tarihleri arasında yapılması gerekirken, sürenin sonunun 01.04.2019 olarak alınması hatalı görüldü.

3. SGK’nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi Var: Kanun uyarınca SGK'nın emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süresi mevcuttur.

SGK, tahsis tarihini takip eden bu 3 ay boyunca temerrüde düşmüş sayılmaz.

Kararın Emekliler İçin Önemi Nedir?

Yargıtay'ın kararı, emekli aylığı geç bağlanan vatandaşlar için hak arama yolunu netleştirdi: 3 Aylık Yasal Süre: SGK, emekli maaşını en geç 3 ay içinde bağlamakla yükümlüdür.

Faiz Hakkı Ne Zaman Başlar?: SGK 3 aylık süreyi geçirdiği anda faiz talep etme hakkı doğar. Ancak faiz, maaşa ilk hak kazanıldığı gün değil, SGK’ya tanınan 3 aylık işlem süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.