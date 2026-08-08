Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çatalmeşe Mahallesi 242 Sokak'ta bulunan 168 ada 13 parsel üzerindeki ruhsatlı inşaat çalışmasının temel kazısı sırasında hafriyat çökmesi meydana geldiği belirtildi. İhbarın alınmasının ardından zabıta ve ilgili teknik ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelerde komşu binada risk oluşabileceğinin öngörüldüğü ve bu nedenle binanın tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik amacıyla toplam 32 vatandaşın geçici olarak tahliye edildiği belirtilirken, olayın ardından çökmenin meydana geldiği alanda geri dolgu çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Ayrıca betonarme kazık uygulaması ve diğer mühendislik tedbirlerinin devreye alınarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Belediye açıklamasında, teknik ekiplerin saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, boşaltılan binada güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından vatandaşların güvenli şekilde evlerine dönmelerinin planlandığı kaydedildi. Sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.