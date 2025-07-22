Ataşehir’deki dört mahallenin kesiştiği alanda bulunan İçerenköy Metro İstasyonu’nun 12 bin metrekarelik meydan çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ataşehir’deki Su Deposu mevkisinde hizmet veren İçerenköy Metro İstasyonu’nun meydan çalışmaları hızla sürüyor. İçerenköy, Kayışdağı, İnönü ve Küçükbakkalköy mahallelerinin buluştuğu alanda oluşturulan 12 bin metrekarelik meydanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılıp, kent mobilyalarıyla donatılacak meydan, dinlenme alanlarına ve çocuk parkına da sahip olacak. Ayrıca, Ataşehir Belediyesi tarafından meydan üzerinde yapılan, toplam 3 bin 249 metrekare alana sahip 4 katlı Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı Türkiye’nin en büyük Atatürk Kütüphanesi ile Atatürk’e ait özel eşyaların sergileneceği Atatürk Müzesi, İstanbul’a kültür alanında büyük hizmet sağlayacak.

Başkan Adıgüzel, ATA Kafe’nin yeni şubesinin müjdesini verdi

Meydandaki son çalışmaları yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptığı açıklamada, "İçerenköy, Kayışdağı, İnönü ve Küçükbakkalköy mahallelerimizin buluştuğu İçerenköy Metro Durağı’nda meydan hazırlıklarımız son hızıyla sürüyor. Ataşehirlilerin nefes alabileceği 12 bin metrekarelik bu meydan yakın zamanda halkımızın hizmetinde olacak. Aynı zamanda bu meydan üzerinde bulunan Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi, İstanbul’da binlerce vatandaşımıza hizmet verecek. Ayrıca Atatürk Kütüphanemizin girişinde bir de ATA Kafe hizmet verecek. Dört mahallemizin buluştuğu bu alanda tüm İstanbul’a hizmet verecek merkezimiz ve meydanımız, yakın zamanda Ataşehir ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri tarafından açılışı yapılarak halkımızın kullanımına sunulacak" ifadelerine yer verdi.