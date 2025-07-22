Aras Global; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’ya yapılacak gönderiler için özel bir kampanya başlattı.

Aras Kargo’nun, uluslararası kargo gönderilerinde ve e-pazaryeri entegrasyonunda faaliyet gösteren iştiraki Aras Global, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkelerine ilk kez gönderim yapacaklara özel bir kampanyayı hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirilecek 3Kg/DS’e kadar ilk gönderilerden 1 ABD doları alınacak.

KOBİ’lere global ilham: Mardin’den Meksika’ya, Tokat’tan Tokyo’ya

Yapılan açıklamaya göre; Aras Kargo’nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarında yapay zekâ desteğiyle konuşan Aras Kargo kutu karakterleri, dünyanın dört bir yanında o kültürlere özgü kıyafetlerle teslimat yaparken görülüyor. "Mardin’den Meksika’ya, Muğla’dan Mumbai’ye, Tokat’tan Tokyo’ya" gibi akılda kalıcı sloganlarla desteklenen kampanya, sağlanan hizmetin global ve kapsayıcı yapısına dikkat çekiyor.

Aras Global ile yurt dışına gönderim yapmak isteyen kullanıcılar platform üzerinden fiyat teklifi alabiliyor ve ücreti online ödeyebiliyor. Her ölçekten e-ticaret şirketi ve bireysel kullanıcılar, farklı lojistik sağlayıcılarından fiyat ve gönderim zamanı karşılaştırması yapabiliyor. Dünyanın önde gelen e-pazaryerlerine tam entegrasyon ile ürünlerini gönderebiliyor. Kullanıcılar yurtdışı gönderileri için gerekli belgeleri hazırlama, gümrük beyannamelerini doldurma ve diğer gümrük süreçlerini kolaylaştırma konusunda da Aras Global’den rehberlik hizmeti alabiliyor. Platforma arasglobalcargo.com adresinden ulaşılabiliyor.