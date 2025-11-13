Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, belediyenin ilk sosyal tesis restoranı olarak geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Ata Teras’ta bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi tarafından açıldığı günden bu yana modern tasarımı, sıcak atmosferi ve lezzetli menüsüyle kentin gözde mekânlarından biri haline gelen Ata Teras, ödüllü şef Somer Sivrioğlu’nu ağırladı. 2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Ataşehir’in ilk sosyal tesis restoranı olarak hizmete giren Ata Teras’a konuk oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Duygu Övür Adıgüzel ile bir araya gelerek Ata Teras’ta lezzetler tadan Somer Şef, gastronomi üzerine fikirlerini ve tecrübelerini paylaştı.

"Sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz"

Somer Şef yaptığı ziyaret esnasında, Başkan Adıgüzel’e; sürdürülebilir mutfak kültürü, gıda israfının azaltılması ve kamusal alanda nitelikli yeme-içme hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerine görüşlerini aktardı. Ardından da Anadolu mutfağının zenginliğini anlattığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" kitabını hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kıymetli Şefimiz Somer Sivrioğlu’nu, belediyemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi. Ataşehir’de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan, sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.