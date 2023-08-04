Türkiye'nin en büyük medya şirketlerinden biri olan Disney, Atatürk'ün hayatını anlatan dizi projesini, Ermeni Lobisi'nin baskısı sonucunda iptal etti. Bu karar, Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanırken, bazı çevrelerce de ciddi abone kaybının yaşandığı iddiaları gündeme geldi.

"Disney Hepinizi Atatürkçü Yaptı!"

Gazeteci Fatih Altaylı, olayın ardından Disney'e teşekkür ederek şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Atatürkçü yapamadığı kesimlerin bile Disney sayesinde Atatürkçü olduğunu ifade eden Altaylı, "Biz 40 senedir uğraştık yapamadık. Atatürk 100 senedir uğraştı yapamadı. Kanunlarla olmadınız, zorlamayla olmadınız. Disney sayesinde 1 gecede hepiniz Atatürkçü oldunuz. Bu da Disney'e helal olsun dedirtiyor" sözleriyle dikkat çekti.

Atatürkçü düşmanlarını bile bir gecede Atatürkçü yapan Disney'in bu kararına teşekkür eden Altaylı, özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmayacağını belirtti. "O troll ordusundan trolleri üstüme sabahtan akşama kadar salın hiç umrumda değil. Siz daha gelmeden ben dönüyordum" diyerek duruşunu vurguladı.

Altaylı'nın sözleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar teşekkür açıklamasını desteklerken, kimileri ise eleştirel yorumlar yaparak farklı görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'de Disney'e tepki büyüyor

Türkiye'de Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi projesinin iptal edilmesi, özellikle milliyetçi kesimlerin tepkisine neden oldu. Disney'in kararının Türkiye'deki abone kaybı iddialarını doğrulayıp doğrulamadığı ise şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için belirsizliğini koruyor. Ancak, bu konudaki tartışmaların sürdüğü ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir gerçek.