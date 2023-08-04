Ayhan Salman, 1969 yılında Bursa'da doğmuş ve İnegöl İmam Hatip Lisesi'ni başarıyla tamamlamış bir isimdir. Eğitim hayatına devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okumuştur.

Hadim Şirketler Grubu'nun kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayhan Salman, iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Şirketler grubunun farklı sektörlerde faaliyet göstermesi, onun liderlik ve yönetim becerilerinin göstergesidir.

Siyasi alanda da aktif olan Ayhan Salman, uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı, Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Per-der gibi isimler sayılabilir.

AK Parti'ye olan bağlılığı ile bilinen Ayhan Salman, 2005 yılındaki 2. Olağan İlçe kongresinde AK Parti İnegöl İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve 2012 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürmüştür. 2012-2015 yıllarında AK Parti Bursa İl Yönetimi'nde de görev yapmıştır. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili Adayı olmuştur. Ağustos 2017 tarihinde Bursa İl Başkanı olarak görevlendirilmiş ve Şubat 2018'deki 6. Olağan Bursa İl kongresinde İl Başkanı olarak seçilmiştir. Şubat 2021'deki 7. Olağan kongre sürecine kadar 3,5 yıl bu görevde bulunmuştur.

Ayhan Salman, kişisel yaşamında evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

Ayhan Salman, iş dünyasındaki başarısı ve siyasi kariyeriyle tanınan önemli bir kişiliktir.