Başkan Tevhiddin Ayar tarafından Mehmet Nuri Tayyar'a Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve Atatürk tablosu hediye edilirken Mehmet Nuri Tayyar' tarafından Gürcü Güneşi ve Gürcü kızı yahut intiham kitapları hediye edildi.

Kaynak: Haber merkezi