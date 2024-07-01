Başkan Tevhiddin Ayar tarafından Mehmet Nuri Tayyar'a Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve  Atatürk tablosu  hediye edilirken Mehmet Nuri Tayyar' tarafından Gürcü Güneşi ve Gürcü kızı yahut intiham kitapları hediye edildi.

Ekran Görüntüsü 2024 07 01 230902

Ekran Görüntüsü 2024 07 01 230909

Kaynak: Haber merkezi