ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN KAFKAS FOLKLOR KÜLTÜR DERNEĞİNE ZİYARET
Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Tevhiddin Ayar, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Tunç, Münire Güneş, Hatice Eren, Önceki dönem şube başkanı Birol Atay, gençlik kolları başkanı Tanıl Erenler ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.
Başkan Tevhiddin Ayar tarafından Mehmet Nuri Tayyar'a Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve Atatürk tablosu hediye edilirken Mehmet Nuri Tayyar' tarafından Gürcü Güneşi ve Gürcü kızı yahut intiham kitapları hediye edildi.