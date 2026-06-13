Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk yaşanırken, özellikle okul çevrelerinde oluşan trafik nedeniyle bazı öğrenciler araçlardan inerek sınav salonlarına koştu. Dakikalarla yarışan öğrenciler, sınava yetişebilmek için büyük çaba harcadı.

Veliler ise okul önlerinde çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu. Kimi veliler dua ederek beklerken, öğrenciler geleceklerini belirleyecek sınav için ter döktü.

İnegöl’de LGS heyecanı, sınav saatinin başlamasıyla birlikte yerini sessiz bekleyişe bıraktı.