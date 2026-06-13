Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk yaşanırken, özellikle okul çevrelerinde oluşan trafik nedeniyle bazı öğrenciler araçlardan inerek sınav salonlarına koştu. Dakikalarla yarışan öğrenciler, sınava yetişebilmek için büyük çaba harcadı.

6E5Fce7C 4Cbf 4759 Ba5F 86Cbd50D9F6CVeliler ise okul önlerinde çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu. Kimi veliler dua ederek beklerken, öğrenciler geleceklerini belirleyecek sınav için ter döktü.

Whatsapp Image 2026 06 13 At 09.17.41İnegöl’de LGS heyecanı, sınav saatinin başlamasıyla birlikte yerini sessiz bekleyişe bıraktı.

Kaynak: Yavuz Yılmaz