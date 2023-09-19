Ateş ölçer cihazı alırken bazı hususlara dikkat etmezseniz, aldığınız cihazdan verim almanız ve uzun ömürlü bir şekilde kullanmanız söz konusu olmaz. Ateş ölçerler, bütçeye göre farklılık gösteren ve temaslı-temassız olarak ikiye ayrılan cihazlardır. Kullanım amacı büyük önem taşırken, kimileri için en ucuz ateş ölçerler kimileri için de yüksek bütçeli ateş ölçerler lazım olur. Ateş ölçer almadan önce ilk olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

Ateş Ölçer Cihazı Türü (Temaslı-Temassız)

Ateş ölçer cihazı türü, ateş ölçerin kullanım amacıyla ilgilidir. Eğer ateş ölçer sadece bir kişi için kullanılacak ve bu kişi de genel olarak ailedeki bebek olacaksa, temaslı ateş ölçerler yeterli olacaktır. Temassız ateş ölçerler ise birden fazla kişi için kullanılacak cihazlardır. Bir organizasyonda, bir işletme girişinde, bir toplantıda vb. her türlü alanda kullanılacak olan ateş ölçerlerin mutlaka temassız olmaları gerekir. Aksi halde kullanımının pek hijyenik olduğu söylenemez.

Temaslı ateş ölçerden bireyler arası hastalık veya özellikle son dönemlerde ciddi bir tehlike arz eden Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimali yüksektir. Ayrıca temaslı ateş ölçerler, ölçüm sırasında ciddi zaman kaybı yaratırlar. Onlarca veya yüzlerce kişinin ateşinin ölçülmesi durumunda temaslı ateş ölçerle yapılan ölçümlerin saatler alacağı söylenebilir. Temassız ateş ölçer ile 1 dakika içerisinde onlarca kişinin ateşini ölçebilirsiniz.

Ateş Ölçerin Nereden Alınacağı

Ateş ölçerler genel olarak medikal firmalarında veya eczanelerde satılırlar. Son dönemlerde kullanımın popülerleşmesiyle farklı farklı birçok alanda mağazada satılması söz konusu olabilir. Ateş ölçerlerin son dönemlerde en çok satıldıkları alanlardan biri de internettir. İnternet üzerinde birçok ateş ölçer mevcuttur ve kimileri gerçekten çok uygun fiyatla satılır kimileri ise yüksek fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkar.

Ateş ölçeri eğer fiziki bir mağazadan alıyorsanız, öncelikle garantisinin olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca ürünün herhangi bir arıza vermesi durumunda geri iade edip edemeyeceğinizi de mutlaka sormalısınız. İnternetten alıyorsanız da durum tamamıyla değişir. İnternetten alacağınız ateş ölçerin ilk olarak yorumlarına göz atmalısınız. Sonrasında ise ürünü satan mağazanın yorumlarına bakmalısınız. Ardından fiyat olarak sizi cezbettiyse, ürünün alt kısmında yer alan açıklamaları okumalı ve garantisi olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Ateş Ölçer Bütçeniz

Ateş ölçer bütçesi tamamıyla ateş ölçeri hangi amaçla kullanacağınıza bağlı bir durumdur. Sadece 1 kişi için kullanılacaksa, 20-30 TL arasında temaslı ateş ölçerler kullanılabilir ancak kullanım amacınız farklıysa ve bir topluluk için kullanacaksanız, bütçenizi kesinlikle kat kat arttırmalısınız.

Topluluk için kullanılacak ateş ölçerlerin en az 250-350 TL arasında olması gerekir. Bu fiyatların altında olan cihazların genel olarak garantili olmadıkları ve pek dayanıklılık göstermedikleri bilinir. 250 TL altında yer alan temassız ateş ölçerlerin, sensör açısından da son derece zayıf oldukları bilinir. Haliyle sensör sorunları nedeniyle ateş ölçerin doğru ölçüm yapmaması ve sensörün yanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tür durumların önüne geçebilmek adına bütçeyi önemli ölçüde arttırıp, uzun yıllar boyu kullanabileceğiniz bir ateş ölçer sahibi olabilirsiniz.