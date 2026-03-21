British Airways’in Hong Kong’dan Heathrow Havalimanı’na giden Airbus A350-1000 tipi uçağında yaşanan olay dünya gündemine taşındı. 60’lı yaşlardaki bir kadın yolcu, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra hayatını kaybetti ancak uçuş devam etti. İddiaya göre 13 saat süren yolculuk boyunca kabin ekibi ve yolcular büyük bir travma yaşadı.

"CESEDİ TUVALETE SAKLAYIN" TALİMATI REDDEDİLDİ

Olayın ardından kokpit ekibi başlangıçta cesedin tuvalete konulmasını önerdi. Ancak mürettebatın bu teklifi reddetmesi üzerine, hayatını kaybeden yolcunun bedeni sarılarak uçağın arka kısmındaki mutfak (galley) bölümüne taşındı. Yolcular mutfak bölgesinden gelen ağır kokulardan şikayet etse de pilot kararından dönmedi.

Bir yolcunun ölümünün "acil durum" kapsamında değerlendirilmemesi, uçağın yoluna devam etmesine neden oldu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan skandalın ardından British Airways sözcüsü bir açıklama yayımladı. Sözcü, "Maalesef bir yolcumuz uçakta vefat etti. Bu zor zamanda ailesi ve arkadaşlarının yanındayız. Mürettebatımıza destek veriyoruz ve tüm prosedürler doğru bir şekilde uygulandı" ifadesini kullandı.