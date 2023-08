Yerinde ve kaliteli hizmet adına mahalle muhtarlarının çalışma şartlarını iyileştiren Osmangazi Belediyesi, Atıcılar Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası kazandırdı.

Osmangazi Belediyesi, demokrasinin uç beyleri olan muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için projelendirdiği hizmet binalarına bir yenisini daha ekledi. Atıcılar Mahallesi’ne kazandırılan yeni muhtarlık binası törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Merkezden en uç noktaya hizmet

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 136 mahalleye sahip Osmangazi’de merkezden en ücra noktaya kadar her yerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, hizmetin büyüğü ya da küçüğü olmadığına vurgu yaptı. Her mahalleye ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Atıcılar Mahallemiz’e kazandırdığımız muhtarlık binası da bizim için çok önemli bir proje. Osmangazi Meydanı’nı nasıl önemsiyorsak, mahallelere getirdiğimiz hizmetler de en az o kadar önemlidir. Çünkü Osmangazi bir bütündür. En ücra noktayla, en merkezi noktanın bizim için önemi, değeri aynıdır. Biz bu felsefeyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hizmetlerimizi bu şekilde vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Her mahallede bir hizmetimiz var. Onun için hep birlikte bu güzellikleri paylaşıyorsak şehrimiz güzel olur. Huzurumuz, sağlığımız ve mutluluğumuz daim olur. Dolayısıyla hep birlikte kardeşçe mahallemizde, şehrimizde daha güzele doğru gitmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da Osmangazi Belediyesinin yine önemli bir hizmetinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Atıcılar Mahalle Muhtarlığı binasının hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarlarımızın fiziki şartlarının en iyi durumda olması gerekiyor. Böylece, hem mahallesine hizmet etmek isteyen insanların daha çok heveslenmesine sebep oluyor, hem de bir şekilde de hizmetin önü açılmış oluyor. Vatandaşlarımızın muhtarla iletişim daha iyi sağlanmış oluyor. Bu konuda Mustafa Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten biz siyasetçiler, kendimizi gelecek seçimlere değil de gelecek nesillere yatırım yaptığımız takdirde bu ülkemizin her zaman kazanımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Atıcılar Mahalle Muhtarı Adem Demir de yeni muhtarlık binasının kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar’a mahalle adına teşekkürlerini sundu. Açılış töreninin ardından katılanlara aşure ikram edildi.