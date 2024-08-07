İngiltere, elektronik atıkları altına dönüştürecek yeni bir fabrika kurduğunu duyurdu. Fabrika her yıl 4 bin tona kadar PCB işleyecek.

İngiltere Kraliyet Darphanesi (Royal Mint), Güney Galler'de bulunan 3 bin 700 metrekarelik yeni fabrikasında, Kanadalı teknoloji şirketi Excir'in dünyada ilk kez patentli kimyasıyla televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi günlük eşyaların baskılı devre kartlarından (PCB'ler) dakikalar içinde altın çıkarma teknolojisini kullanmaya başladı.

Excir'in kimyası oda sıcaklığında çalışarak, altın geri kazanımında daha enerji verimli ve uygun maliyetli bir yöntem sunuyor. Bu yenilikçi teknoloji, laboratuvar ortamından endüstriyel seviyeye taşındı ve tesis, her yıl 4 bin tona kadar PCB işleme kapasitesine sahip.

"İngiltere'nin en eski şirketine yüksek kaliteli 999,9 saflıkta altını 'işlemek' için yeni ve daha sürdürülebilir bir yol sağlıyor. Geri kazanılan altın halihazırda Royal Mint'in 886 adlı lüks mücevher koleksiyonunda kullanılıyor. Birleşmiş Milletler'in Küresel E-atık İzleme'sine göre, dünya çapında e-atık üretimi her yıl 2,6 milyon ton artıyor. 2022'de rekor seviyede 62 milyon ton e-atık üretildi ve bu 2010'dan bu yana yüzde 82'lik bir artış anlamına geliyor. Yeni fabrika, bu büyüyen çevresel zorluğa daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Değerli sonlu kaynakların geri kazanılmasını ve diğer malzemelerin ileri işleme için uygun şekilde işlenmesini sağlamak için tasarlandı." denildi.

Royal Mint İcra Kurulu Başkanı Anne Jessopp, yeni fabrika hakkında yaptığı açıklamada, "Royal Mint geleceğe doğru dönüşüyor ve Değerli Metaller Geri Kazanım fabrikamızın açılışı yolculuğumuzda önemli bir adım teşkil ediyor. Sadece gelecek nesiller için sınırlı sayıda değerli metali korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda çalışanlarımız için yeni işler ve yeni beceri kazandırma fırsatları yaratarak Kraliyet Darphanesi'nin ünlü uzman işçiliğini de koruyoruz" dedi.