Kartepe Belediyesi, Suadiye Mahallesinde atıl halde bulunan okul binasını kadın ve çocukların kullanabileceği tesis haline getirecek.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hazırlanan proje ile Suadiye Mahallesine yeni tesis yapılacak. Suadiye Mahallesi eski Kestanelik ilkokulu binasında incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, kadınlara ve çocuklara yönelik yeni yaşam alanı çalışmalarını başlattı. Suadiye Mahallesi eski Kestanelik Okulu ve çevresinde düzenleme yapılacak. Düzenleme ile 200 metre karelik okul binası kadınlara yönelik KARMEK kurs binası, 100 metre kare lojman binası da çocuklara hizmet verecek şekilde dizayn edilecek. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Suadiye Mahallesi’nde bulunan eski Kestanelik İlkokulu ve lojmanında yapacağımız çalışmalar sonunda hanım kardeşlerimize ve çocuklarımıza yönelik yeni bir yaşam alanı olacak. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.