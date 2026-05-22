Oruç, otomotiv satış sonrası sektöründe küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin fuar dinamiklerine de yansıdığını ifade ederek, buna rağmen sektörün üretim, ihracat ve yeni ürün geliştirme odağını koruduğunu kaydetti. Fuarda özellikle AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen yeni ürün gruplarını müşterilerine tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Hüseyin Oruç, aftermarket sektöründe kalite, mühendislik ve sürdürülebilir üretimin giderek daha fazla önem kazandığını söyledi.

Üçel Kauçuk'un değişen otomotiv teknolojilerine uyumlu üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Oruç, elektrikli araç dönüşümünün aftermarket tarafında da yeni bir süreci beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Bu yıl fuarın Kurban Bayramı öncesine denk gelmesi ve bölgesel gelişmelerin özellikle Orta Doğu kaynaklı ziyaretçi yoğunluğu üzerinde etkili olduğunu belirten Oruç, buna rağmen Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardan sektör temsilcilerinin fuara ilgisinin sürdüğünü söyledi.