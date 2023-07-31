Bir şahıs, kendi halinde duran iki köpeğe av tüfeğiyle ateş etti. Dehşete düşüren anları bir başka vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs sokak ortasında kendi halinde duran 2 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı. Bir tanesini yaralayan adam diğer kaçan köpeği öldürmek için defalarca ateş etti. Yaşananlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vicdansız adamın köpeklere defalarca ateş ettiği bir kişinin ise ateş eden şahsı izlediği görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sokak ortasında av tüfeğiyle köpekleri öldürmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin av tüfeğine ise el konulduğu öğrenildi.