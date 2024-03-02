İnegöl Mahmudiye mahallesi Avarlar kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.
Kaza Mahmudiye mahallesi Avarlar kavşağında meydana geldi.
Sürücü Özgür G.(20) yönetimindeki 10 ACS 812 plakalı otomobil, Sürücü Behlül K. Yönetimindeki 16 F 6306 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 F 6306 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: İBRAHİM USLU