Avcılar Belediyesi Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Kentteki tüm annelere çiçek gönderen başkan Utku Caner Çaykara şehit anneleriyle kahvaltıda buluştu. Günün sonunda Anneler Günü’ne özel düzenlenen Samida konserine katılan Avcılarlı anneler unutulmaz bir gece yaşadı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara Anneler Günü’nde annelere sürpriz yaptı. Avcılar’ın 10 mahallesinde yaşayan annelere ulaşan Çaykara evlerine çiçek gönderdi. Kapılarında başkan Çaykara’nın mesajını ve çiçekleri gören anneler duygulandı. Tüm gün kentteki annelerle buluşarak onlara çiçekler hediye eden başkan Çaykara, anneler gününe özel konser düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Samida konserinde buluşan anneler unutulmaz bir gece yaşadı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara şehit annelerini de unutmadı. Avcılarlı şehit aileleri ile kahvaltı programında buluşan Çaykara; “Cennet vatan için en değerli varlıklarını, biricik evlatlarını feda eden şehit annelerimizle bir araya geldik. Fedakarlığınız ile yüreğinizde taşıdığınız sabırla en değerli varlığımızsınız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, bu topraklar için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

“Kadınlar insandır, biz insanoğlu”

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Çaykara mesajında; “Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” Ne güzel demiş büyük üstad Neşet Ertaş. Annelerimiz hayatımızın en değerli incisi, sevginin ve fedakarlığın simgesidir. Onların sonsuz sevgisi ve özverilerini bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.