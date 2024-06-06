Avcılar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenledi. İki gün süren programda; çocuklara çevre bilinci aşılamak için aktiviteler düzenlendi, Avcılar’ın 10 mahallesinde temizlik yapıldı, geleceğe fidanlar dikildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinin ilk adresi Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı’ydı. Program Avcılar’ın küçük doğa koruyucularının çevre yürüyüşü ile başladı. Gün boyu düzenlenen atölyelerde çevre bilinci konularını işleyen çocuklar hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Geri dönüştürülebilir atıklardan hazırlanan sanat sergisi ise ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

10 Mahallede çöpler toplandı

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve mahalle muhtarlarının öncülüğünde Avcılar’ın 10 mahallesinde bir araya gelen çevre gönüllüleri atık toplama etkinliği düzenledi. Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri ve çocuklar “Dünyanın Geleceği Ellerimizde” sloganıyla yürüyüş düzenledi. 7’den 70’e birçok vatandaşın katıldığı etkinliğin finalinde Firuzköy Mahallesi’nde geleceğe fidanlar dikildi.

“Dikilen her ağaç kentimizin geleceğine umut olacak”

Avcılar Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, izci kulüpleri, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara çevre konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Çaykara; “Bugün Firuzköy Mahallemizde muhtarlarımız, izci kardeşlerimiz ve öğretmenleri ile hem çevre yürüyüşü yaptık hem de geleceğe nefes olarak fidan diktik. Yeşili ve mavisiyle yeri doldurulamaz bir şehirde yaşadığımızın bilinci ve duyarlılığıyla, doğamızı koruyalım, geleceğe sürdürülebilir bir dünya bırakalım. Her birimizin küçük katkıları büyük farklar getirdiğini unutmayalım. Dilerim her fidan, çocuklarımızla birlikte büyüsün, serpilsin ve kentimizin doğasını güzelleştirsin. Hedeflediğimiz temiz, yeşil ve sürdürülebilir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.