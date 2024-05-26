Avcılar’da mobilya imalathanesinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan ösu mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş telef olurken, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.