Avcılar’da uzun süredir faaliyet gösteren ve 2 ay önce devrildiği ileri sürülen fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler, elektrik ve doğal gazları kesilince neye uğradıklarını şaşırdı. Faturalarının ödenmediğini fark eden vatandaşlar, merkezin önüne geldiklerinde ise yerin mühürlendiğini görünce karakola giderek şikayetçi oldu.

Avcılar Merkez Mahallesinde uzun süredir faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi 2 ay önce el değiştirdi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen mahalle sakinleri, gelen kesme tebligatlarıyla neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar, evlere gelen kesme tebligatlarıyla fatura ödeme merkezine gitti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek, sözde fatura ödeme merkezini mühürledi. Çalışanlar, iş yerinin mühürlenmesiyle kayıplara karışarak kaçtı.

İki ay önce devredilen merkezde dolandırıcılık araştırılırken mağdur vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

Üç aylık faturasının ödenmediğini söyleyen mağdur esnaf Süleyman Oku, “Biz de buranın esnafıyız. Buraya faturalarımızı düzenli olarak yatırıyorduk. Ondan sonra bir gün zabıtalar geldi, burayı mühürledi. Ne olduğunu sorunca faturalarımızın hiçbiri ödenmemiş. Yaklaşık olarak herkesin 3 faturası ödenmemiş. Belediye geldi burayı mühürledi. Ondan sonra bir vatandaş geldi, camları kırdı. Çoğu kişi bizim gibi mağdur. Gerekli mercilere şikayette bulunduk” dedi.