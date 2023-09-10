Türkiye’nin son üç yıldır rekor katılım gösterdiği her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasından kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na (AHH) sayılı günler kaldı. "Arabasız Gün" etkinliği başta olmak üzere, çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik birçok söyleşi, konferans ve seminer düzenlenecekANKARA (İGFA) - Hafta boyunca Türkiye’de ve Avrupa’da tüm belediyeler, şehirlerinin gelecek enerjisini korumak adına uyguladıkları sürdürülebilir ulaşım projelerini paylaşacak.

Türkiye’deki tüm belediyelerin katılımının beklendiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nda “Arabasız Gün” etkinliği başta olmak üzere, çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik birçok söyleşi, konferans ve seminer düzenlenecek. Türkiye’deki tüm belediyeler etkinlik kayıtlarını www.mobilityweek.eu internet sitesi üzerinden 15 Eylül’e kadar yapabilecek.

Sivil Toplum Kuruluşları da aynı internet sitesinden etkinlik kaydı gerçekleştirebilecek.

Türkiye’de belediyeler farkındalık etkinliklerine ve projelerine imza atacak

Şehrini Keşfet- Gelecek ENERJİNİ KORU! temasıyla Türkiye’de belediyeler bu yıl birçok farkındalık çalışmasına imza atacak.

Bilecik Belediyesi okullarda bisiklet eğitimi verirken, Tokat Yeşilyurt Belediyesi “Hareket Berekettir” projesini hayata geçirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir MOBIX Day IMD projesi ile çevre dostu ulaşım yöntemlerini seçen vatandaşların gelir elde etmesini sağlarken, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi “Sağlığa Pedal Çeviriyoruz” etkinliği düzenleyecek. Türkiye genelinde yüzlerce etkinlik ve proje hayata geçirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda belediyelerin iyi uygulamaları da kalıcı hale geliyor. Polonya’da yıllık toplu taşıma bileti sahipleri için ücretsiz park yerleri; İspanya’da kadınlar için her yerde duran gece otobüsleri; Paris’te 100 sokağın kalıcı olarak yayalaşması ve tatil günlerinde sokakların araç trafiğine kapatılması Avrupa kentleri iyi örnekleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de de birçok kentte belediye uygulamaları da kalıcı hale geldi. Ankara’da 480 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı takıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi, Mudanya ve Gölyazı olmak üzere 3 bölgede 7 istasyon ile ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ oluşturularak hizmete sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede 73 istasyon ile hizmet veren bisiklet kiralama KOBİS sistemi hayata geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinde yeni park istasyonları konumlandırdı. Uşak’ta bazı yollar meclis kararıyla araç kullanımına sürekli olarak kapatıldı. Türkiye genelinde birçok belediye sürdürülebilir kentsel ulaşıma yönelik kalıcı projeleri hayata geçirdi.

Türkiye’den Avrupa Hareketlilik Haftası’na başvuru yapmak isteyen belediyeler www.skupturkiye.org.tr sitesinden detaylı bilgi alarak, kayıt alanına yönlendirilmesi de mümkün.