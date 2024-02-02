Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Avrupa şampiyonasına hazırlanan sporcu Tuğba Çürük’ü Belediye Başkanı Münür Şahin yalnız bırakmadı.

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük yaklaşık 1 aydır Milli Takım kampında Avrupa Karate şampiyonasına tam gazla hazırlanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şahin, Gürcistan’da düzenlenecek olan Avrupa Karate Şampiyonasında Bilecik’i temsil edecek Tuğba Çürük’ü yalnız bırakmayarak sporcuya moral ve motivasyon sağladı. Her başarısında Osmaneli halkı olarak yanında olduğunu belirten Başkan Şahin, sporcuya başarılar diledi.